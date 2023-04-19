Врач Романенко предупредила об опасности покалывания в руках и ногах

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Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала россиянам, что жжение или покалывание в конечностях может оказаться симптомом опасного заболевания. Такие ощущения могут сигнализировать о сахарном диабете, опасных вирусах или даже опухоли головного мозга.

Специалист поделилась, что чаще всего онемение рук и ног возникает после долгого пребывания в одной и той же позе. Но стоит немного подвигаться, как неприятные ощущения сразу же пропадают. Однако в некоторых случаях физическая активность не помогает, и это уже указывает на болезни, считает Романенко.

— При сахарном диабете развивается диабетическая нейропатия, то есть нервные волокна поражаются глюкозой. И это может вызывать онемение рук, ног, ощущение бегания мурашек, жжение и так далее, — сказала Романенко в беседе с «Москвой 24».

Врач добавила, что потеря чувствительности в конечностях сигнализирует об инфекциях или о развитии опухоли в головном мозге. Поэтому при первых симптомах необходимо посетить врача.

Нарушения сна могут говорить о развитии в организме серьезных и опасных заболеваний, считает врач-терапевт Татьяна Романенко. По словам Романенко, прерывистый сон может также сигнализировать о развитии опухоли мозга. Нарушение ритма и проводимости сердца также способно приводить к тому, что человек просыпается по ночам.