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ВСУ разрушили школу под Снигиревкой и обвинили во всем Россию

Ирэна Колесова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
ВСУ разрушили школу под Снигиревкой и обвинили во всем Россию
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Украинские военные пытались отразить российские удары с помощью систем ПВО, однако попали по гражданским объектам в Снигиревке. Разрушена оказалась местная школа, однако киевские власти настаивают, что во всем виноваты россияне. Об этом заявил глава российской администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.

— В ночь с 15 на 16 апреля российскими вооруженными силами были поражены несколько военных объектов вооруженных формирований Украины на территории Снигиревского района. При попытке их отражения несколько ракет С-300 попали вблизи инфраструктурных объектов в городе Снигиревка и разрушили школу в селе Васильевка Снигиревского района, — сказал собеседник РИА Новости.

Со стороны Украины нет отрицаний того факта, что причиной разрушений стали именно ракеты ПВО С-300. Однако Киев упорно настаивает, что запуск этих ракет производили именно российские силы, а ВСУ тут просто не при чем. Барбашов отметил, что украинцы не имеют права публиковать данные ни об одной ошибке своей армии. Именно поэтому так массово сообщается, что во всем виновата якобы Россия.

Обстрелы мирных районов со стороны ВСУ не прекратились даже на Пасху. Ракеты упали около кафедрального Спасо-Преображенского собора, в котором в тот момент проводилось праздничное богослужение. Стреляли из реактивных систем залпового огня. Жителям Ворошиловского района Донецка пришлось экстренно эвакуироваться.

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