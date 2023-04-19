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Популяция оленей на «Лосином острове» увеличилась в 15 раз за 50 лет

Полина Пашкина
Город
Популяция оленей на «Лосином острове» увеличилась в 15 раз за 50 лет
Фото: Unsplash
национальный парк Лосиный остров Карта всех событий

В качестве эксперимента в 1970-х годах на территорию национального парка «Лосиный остров» завезли дальневосточных пятнистых оленей. За прошедшие годы их популяция существенно увеличилась. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

Уточняется, что почти полвека назад на территорию «Лосиного острова» запустили 30 особей.

Стадо прижилось и разрослось. Как показал зимний маршрутный учет 2022–2023 годов, сейчас насчитывается около 220 оленей, передает Telegram-канал «Нацпарк «Лосиный остров».

Оленей в парке стало на 40 особей больше по сравнению с прошлым годом. Специалисты отмечают, что за последние 10 лет популяция животных стала постепенно увеличиваться, естественный прирост населения зафиксировали на уровне 14–18 процентов.

Олени обитают в областной части «Лосиного острова». Чтобы понимать их численность, а также следить за состоянием здоровья сотрудники парка проводят комплексное морфофункциональное обследование диких животных.

На территории парка разложены минеральные добавки, которые предназначены для животных. Сотрудники «Лосиного острова» напомнили, что их запрещено есть людям.

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