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Книжный салон на Дворцовой площади откроется 18 мая

Ирина Игнатенко
Общество
Книжный салон на Дворцовой площади откроется 18 мая
Фото: Unsplash

18 мая на Дворцовой площади откроется XVIII Санкт-Петербургский международный книжный салон. Мероприятие будет проходить до 21 мая.

На Дворцовой развернется книжный городок: не менее 200 издательств в этом году представят свои книги в четырех специально возведенных павильонах. Спикерами Книжного салона в этом году станут Евгений Водолазкин, Татьяна Толстая, Дарья Донцова и другие знаменитые писатели.

В рамках культурной программы Книжного салона с 19 на 20 мая Дворцовый мост впервые в этом году разведут под классическую музыку. Над Невой прозвучат произведения Сергея Рахманинова к 150-летию композитора. Жителей Северной столицы и гостей города ждет тематическая лазерная проекция на пролетах разведенного моста, передает газета «Петербургский дневник».

В прошлом году книжный салон посетили более полумиллиона человек.

Главное архивное управление столицы опубликовало новую книгу в честь 200-летия писателя Александра Островского. Найти ее можно в виртуальном музее Главархива «Москва — с заботой об истории».

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