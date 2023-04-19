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Приметы и советы

Медведь занял веранду дома на Камчатке и отказался уйти

Полина Пашкина
Общество
Медведь занял веранду дома на Камчатке и отказался уйти
Фото: Unsplash

В поселке Ганалы на Камчатке бурый медведь занял веранду частного дома. Хищник выглядел умиротворенным и не реагировал на окружающих людей. Об этом в среду, 19 апреля, сообщил местный охотинспектор Владимир Шаблий.

Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края подтвердило подлинность кадров, снятых очевидцами. На них видно, как медведь спокойно лежит в тамбуре и не хочет уходить.

В ведомстве уточнили, что в доме никто не проживает. Таким образом, медведь не представляет опасности для окружающих людей, передает РИА Новости.

Сейчас принимается решение, что делать с хищником дальше. Мнения местных жителей по этому поводу разделились: одни предлагают не трогать медведя, другие предлагают ему помочь покинуть дом.

В Московском зоопарке проснулся после первой в жизни спячки медведь Гром. Теперь он активно интересуется всем вокруг.

Корреспондент «Вечерней Москвы» сходил в гости к самому знаменитому медведю России по имени Диксон и посмотрел, как он проводит свой день, а также узнал, как проходит реабилитация зверя.

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