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Пешеходный мост на стрелке острова Балчуг в Москве построят до конца года

Полина Пашкина
Город
Пешеходный мост на стрелке острова Балчуг в Москве построят до конца года
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

До конца 2023 года в столице планируют завершить основные работы по возведению моста через Водоотводный канал Москвы-реки. Он соединит стрелку острова Балчуг и Крымскую набережную. Об этом в среду, 19 апреля, сообщил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Уточняется, что мост сначала соберут в другом месте. Его доставят в центр города на баржах. Длина моста составит 60 метров.

— Строительно-монтажные работы уже начаты. После сборки моста он будет доставлен к стрелке острова Балчуг на баржах. Его поднимут домкратами и поставят на проектное положение, — приводит слова Загрутдинова ТАСС.

Будущий мост должен создать дополнительную пешеходную связь между популярными местами города, привлекательными как для туристов, так и для жителей столицы, — Парком Горького, «Музеоном», храмом Христа Спасителя и многими другими.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в планы строительства в Москве включили более 20 мостов через Москву-реку, Яузу и многочисленные столичные малые реки.

Строительство Мосты Москва
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