Российские военные эксперты получили посылки, похожие на статуэтку для Татарского

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Несколько российских военных журналистов и экспертов получили посылки с бюстами, похожими на статуэтку, которая взорвалась в руках Владлена Татарского. Об этом в среду, 19 апреля, сообщил доктор военных наук Константин Сивков.

— В мой адрес пришло сообщение от СДЭК, что мне пришла посылка и курьер должен ее доставить. Я перевел доставку с курьерской на выдачу в пункте СДЭК, написал заявление в полицию. Посылку вскрывала полиция и взрывники. Бюст был позолочен точно так же, как и та статуэтка, которую получил Владлен Татарский, — рассказал он.

Такие же статуэтки получили и другие известные люди, однако назвать их имена Сивков отказался. На данный момент правоохранительные органы изучают посылку Сивкова, передает РИА Новости.

В кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге 2 апреля произошел взрыв. Его жертвой стал военкор Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский. По версии следствия, один из гостей принес на мероприятие Татарского статуэтку с взрывным устройством внутри.