«Надо повозиться»: Московский зоопарк показал, как медоед расправляется с обедом

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Московский зоопарк опубликовал видео с медоедом, который активно пытается достать себе пищу, запрятанную в пожарный рукав. Кадры показала пресс-служба столичного зоосада в среду, 19 апреля.

— В пожарный рукав запрятали мясо кролика. Достать его непросто даже медоеду, надо повозиться. Но ведь в этом и смысл! — говорится в Telegram-канале «Московский зоопарк».

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Другой обитатель столичного зоопарка, манул Тимофей, начал худеть после зимы. Теперь он весит 4,2 килограмма, что является нормальным летним весом для него. Обычно Тимоша ведет ночной образ жизни: манул предпочитает выходить из домика поздним вечером. В это время животное ходит по крышам и лесенкам.

Недавно генеральный директор зоосада Светлана Акулова поделилась видео с эффектным выходом манула Тимофея. На видео можно увидеть, как животное скрылось с добычей в своем убежище.

С 1 апреля Московский зоопарк перешел на весенний режим работы. Теперь все больше времени проводят в своих уличных вольерах панды, львы, тигры, другие обитатели фауны России и даже манул Тимофей.