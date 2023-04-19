«Надо повозиться»: Московский зоопарк показал, как медоед расправляется с обедом
Московский зоопарк опубликовал видео с медоедом, который активно пытается достать себе пищу, запрятанную в пожарный рукав. Кадры показала пресс-служба столичного зоосада в среду, 19 апреля.
— В пожарный рукав запрятали мясо кролика. Достать его непросто даже медоеду, надо повозиться. Но ведь в этом и смысл! — говорится в Telegram-канале «Московский зоопарк».
Другой обитатель столичного зоопарка, манул Тимофей, начал худеть после зимы. Теперь он весит 4,2 килограмма, что является нормальным летним весом для него. Обычно Тимоша ведет ночной образ жизни: манул предпочитает выходить из домика поздним вечером. В это время животное ходит по крышам и лесенкам.
Недавно генеральный директор зоосада Светлана Акулова поделилась видео с эффектным выходом манула Тимофея. На видео можно увидеть, как животное скрылось с добычей в своем убежище.
С 1 апреля Московский зоопарк перешел на весенний режим работы. Теперь все больше времени проводят в своих уличных вольерах панды, львы, тигры, другие обитатели фауны России и даже манул Тимофей.