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Законопроект об особенностях оплаты отопления в Москве внесен в Госдуму

Полина Пашкина
Город
Законопроект об особенностях оплаты отопления в Москве внесен в Госдуму
Фото: shutterstock

В Государственную Думу был внесен законопроект об особенностях оплаты отопления в Москве. Он предлагает наделить органы власти столицы полномочиями, которые позволят устанавливать особенности определения стоимости отопления помещений в многоквартирных домах. Соответствующий законопроект появился в среду, 19 апреля, в Системе обеспечения законодательной деятельности.

В настоящее время в Москве начисление платежей по оказанным коммунальным услугам производится равномерно в течение календарного года. Стоимость формируется, исходя из объема потребления тепла в многоквартирном доме за предыдущий год.

По итогам года жильцы получают единовременный корректирующий платеж, который определяется как разница между фактическим расходом тепла и начисленными к оплате суммами за прошлый год.

Согласно законопроекту на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности, правительство Москвы может получить полномочия по установлению особенностей определения размера платы за отопление, исходя из объемов потребления не за один год, а за несколько. Таким образом, в случае чередования холодных и теплых зим в столице удастся исключить резкие скачки размера оплаты, объяснили в пресс-службе департамента экономической политики и развития Москвы.

Данная мера позволит избежать корректировки платежей по итогам года. Они будут равномерно распределены в течение всех 12 месяцев, и горожане смогут прогнозировать размер оплаты за отопление. На объемах предоставления тепла это не скажется.

В столице начали готовить системы теплоснабжения к завершению отопительного сезона.

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