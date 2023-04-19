Павильон «Атом» на ВДНХ торжественно откроют 4 ноября

Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

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На Выставке достижений народного хозяйства 4 ноября состоится торжественное открытие павильона «Атом». Его строительство завершается на месте бывшего павильона № 19. Об этом в среду, 19 апреля, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

По его словам, здание, которое станет целым музейным комплексом, посвященным атомной энергии, в настоящее время находится в высокой стадии готовности.

— В павильоне «Атом» разместят выставочные пространства. При необходимости их будут изменять, чтобы организовать концерты, кинопоказы и другие мероприятия. Кроме того, планируется создать крупнейшую в России экспозицию, которая будет посвящена истории изучения атомной энергии, — приводит слова Войстратенко «Москва 24».

Также в павильоне разместят лаборатории, где будут демонстрировать эксперименты и интерактивные арт-объекты. Кроме того, там оборудуют кафе, библиотеку, площадку для воркаута, игровое пространство для детей и магазин сувениров. На его озелененной крыше расположится смотровая площадка.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2023 году завершатся работы по строительству и реставрации более десяти исторических павильонов ВДНХ.