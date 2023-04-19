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СМИ: ЕК сообщила о готовности ввести запрет на импорт украинского зерна

Евгений Жуков
В мире
СМИ: ЕК сообщила о готовности ввести запрет на импорт украинского зерна
Фото: shutterstock

Еврокомиссия намерена ввести запрет на импорт зерна с Украины. Об этом в среду, 19 апреля, сообщило Польское радио, ссылаясь на источники в Брюсселе.

Речь идет о запрете на импорт украинской пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса. В материале также говорится, что вопрос о запрете ввоза в Евросоюз украинской сельскохозяйственной продукции планируется обсудить 19 апреля на встрече вице-президента ЕК Валдиса Домбровскиса с представителями Польши, Венгрии, Словакии, а также Болгарии, Румынии и Украины.

В этих переговорах, запланированных на 17:00 по московскому времени, также должен принять участие еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский, передает РИА Новости.

Киеву 18 апреля удалось договориться с Варшавой о транзите своего зерна через территорию республики, о чем сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко. По ее словам, Польша позднее сообщит о технических нюансах транспортировки украинской продукции.

15 апреля кабмин Польши наделил глав профильных ведомств полномочиями, позволяющими ввести запрет на импорт украинского зерна. Эта мера позволит стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке и поддержать польских фермеров.

Украина Сельское хозяйство Еврокомиссия (ЕК)
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