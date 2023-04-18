Украина и Польша достигли договоренностей по транзиту продовольствия

Фото: Unsplash

Украина смогла договориться с Польшей о транзите своего зерна через территорию республики. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко.

— По результатам переговоров было решено, что транзит украинских сельскохозяйственных товаров через территорию Польши будет разблокирован в ночь с четверга, 21 апреля, на пятницу, 22 апреля, текущего года, — рассказала Свириденко.

По ее словам, Польша позднее сообщит о технических нюансах транспортировки украинского зерна, передает ТАСС.

Накануне министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс заявил, что переговоры с украинской стороной потерпели фиаско. По его словам, процесс провалился из-за того, что Киев и Варшава пока не могут разработать необходимые схемы транзита продукции, на которые согласились бы аграрии в Польше.

15 апреля кабинет министров Польши наделил глав профильных ведомств полномочиями, позволяющими ввести запрет на импорт украинского зерна. Эта мера позволит стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке и хотя бы немного поддержать польских фермеров.

Соседние страны Украины в Восточной Европе дорого платят за содействие ее сельскохозяйственному экспорту, написало французское издание Le Figaro. Так, фермер из Польши Марцин Мисяк рассказал, что поставляемое оттуда зерно не идет на международные рынки или в Африку, «как обещали политики», а остается в стране.