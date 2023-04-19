Путин впервые с 2020 года проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления

Фото: администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в четверг, 20 апреля, проведет в режиме видеосвязи заседание Совета при президенте по развитию местного самоуправления. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

На обсуждение будут вынесены вопросы кадрового потенциала муниципальной службы, задачи пространственного развития муниципальных образований, а также особенности работы местного самоуправления в единой системе публичной власти.

Заседание пройдет в преддверии Дня местного самоуправления, отмечаемого 21 апреля, передает официальный сайт Кремля. Предыдущее заседание совета состоялось в январе 2020 года в подмосковном Красногорске.

3 марта во время совещания с постоянными членами Совбеза Путин предложил обсудить антитеррористическую защищенность объектов. Поводом для этого стали события 2 марта, когда украинские диверсанты вошли на приграничную территорию российского региона. Что произошло под Брянском — читайте в материале «Вечерней Москвы».

Рейтинг доверия Владимиру Путину достиг почти 80 процентов. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения, зафиксированные в марте.