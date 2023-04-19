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Центральный кластер и «Квантум парк» МГТУ им. Н. Э. Баумана достроят летом следующего года

Екатерина Дмитриева

Сюжет: 

Москва строится
Общество
Центральный кластер и «Квантум парк» МГТУ им. Н. Э. Баумана достроят летом следующего года
Фото: Департамент строительства города Москвы

МГТУ им. Н. Э. Баумана — один из старейших и крупнейших технических вузов страны. Сегодня большинство корпусов образовательного учреждения уже не полностью соответствует потребностям активно развивающегося вуза.

— В связи с этим правительством РФ совместно с правительством Москвы было принято решение о строительстве нового кластера. Было очень важно подобрать территорию в непосредственной близости от действующих зданий вуза. Здесь построят 14 новых корпусов площадью около 170 тысяч квадратных метров. Сердцем проекта развития территории МГТУ имени Баумана станут Центральный кластер и «Квантум парк» общей площадью 65 тысяч квадратных метров. Готовность объектов составляет порядка 20 процентов, сейчас здесь идут монолитные работы. Строительство планируется завершить к лету 2024 года, — сообщил на пресс-туре руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Общая площадь пяти зданий Центрального кластера составит 50,5 тысячи квадратных метров. Они разместятся на общем стилобате площадью более 12 000 квадратных метров. Здесь будут проводиться научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы, в том числе исследования в области искусственного интеллекта, создание систем предотвращения киберугроз.

— Рядом будет расположен уникальный корпус — это «Квантум парк». В пятиэтажном здании разместится высокоточное и высокочувствительное оборудование для различных лабораторий. Перед началом строительства мы провели исследования, в ходе строительства будут смонтированы специальные маты, которые защитят здание от вибрации и шума. Здесь также разместятся коворкинги и аудитории для студентов, — также добавил Рафик Загрутдинов.

Также здесь смонтируют уникальный для России оптоволоконный экструдер, предназначенный для изготовления изделий из полимерного сырья на основании технологии продавливания расплавленных гранул через формующие отверстия.

МГТУ им. Баумана Рафик Загрутдинов Вузы
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