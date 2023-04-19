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СМИ: СК проверит блогера Лизогуба из-за обвинений в совращении школьниц

Степан Жирнов
Происшествия
СМИ: СК проверит блогера Лизогуба из-за обвинений в совращении школьниц
Фото: СК РФ

Следственный комитет проверит блогера Женю Лизогуба по обвинению в совращении несовершеннолетних. Об этом стало известно в среду, 19 апреля.

Молодого человека обвиняют в связях с 16-летней и 14-летней блогерами. Подозрения появились после того, как в одном из видео 19-летний Лизогуб рассматривает фото в купальнике одной из девушек, а на другом — целует ее в шею.

Произошедшее заметила член Общественной палаты РФ и директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Как сообщил РЕН ТВ, она обратилась в СК, после чего в отношении блогера инициировали проверку.

Другой похожий инцидент произошел в подмосковной школе. Учитель рисования попытался совратить 14-летнюю воспитанницу.

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