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Автобусы в сторону Кутузовского проспекта не будут идти через метро «Минская» 21 апреля

Полина Пашкина
Город
Автобусы в сторону Кутузовского проспекта не будут идти через метро «Минская» 21 апреля
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Москва, Кутузовский проспект Карта всех событий

В связи с празднованием Ураза-байрама несколько маршрутов автобусов в сторону Кутузовского проспекта не будут идти через станцию метро «Минская» в пятницу, 21 апреля. Об этом в среду, 19 апреля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ограничения будут введены с 06:45 и продлятся до завершения мероприятия. Уточняется, что маршрут е29 укоротят до станции метро «Ломоносовский проспект», а п209 в сторону Матвеевского проследует через Киевский вокзал и площадь Ромена Роллана с оттянутым разворотом на Воробьевском шоссе.

Маршруты № 103, 130, 260, 464, 470 после остановки «Мосфильмовская улица» в сторону Филей пойдут через Киевский вокзал. При этом автобусы № 260 в сторону Матвеевского будут следовать через Киевский вокзал и площадь Ромена Роллана, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». Транспорт в обратном направлении будет следовать по обычным маршрутам.

15 апреля в Москве запустили новый автобусный маршрут с663 от станции метро «Лухмановская» до индустриального парка «Руднево». Сотрудники нового технопарка и жители деревни Руднево получат удобное транспортное сообщение с Некрасовской линией метро.

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