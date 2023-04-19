Движение трамваев между Каланчевской улицей и Белорусским вокзалом ограничат 21 апреля

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Москва, Центральный административный округ, Красносельский район, Каланчёвская улица Карта всех событий

Между Каланчевской улицей и Белорусским вокзалом не будет движения трамваев 21 апреля с 00:01 и до 12:00. Об этом в среду, 19 апреля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Это связано с празднованием Ураза-байрама в Московской соборной мечети. Уточняется, что не будет работать маршрут трамвая № 9, а у остальных частично укоротят путь.

Так, трамвай № 7 будет следовать от метро «Бульвар Рокоссовского» до Каланчевской улицы (вместо Белорусского вокзала). Маршрут трамвая № 50 проложат от дома культуры «Компрессор» до Каланчевской улицы (вместо метро «Новослободская»), передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Пассажирам предложили в качестве альтернативы воспользоваться метро до станций «Проспект Мира», «Достоевская», «Новослободская» и «Белорусская».

Также в связи с празднованием Ураза-байрама в столице автобусы в сторону Кутузовского проспекта не будут идти через метро «Минская». Несколько маршрутов укоротят, а некоторые проследуют другими путями.