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Актер Головин похвалил организацию работы на пункте отбора на военную службу по контракту в Москве

Полина Пашкина
Город
Актер Головин похвалил организацию работы на пункте отбора на военную службу по контракту в Москве
Фото: РИА Новости

Столичный единый пункт отбора на военную службу по контракту посетил актер театра и кино Александр Головин. Он отметил отличную организацию работы в нем.

— Первый раз вижу такое успешное прохождение, быстрое. Очень хорошо, что все в одном месте. Я думаю, что это нужно не только в Москве делать, но и в других городах, потому что это очень удобно, — приводит слова Головина агентство городских новостей «Москва».

Головин поделился, что смог пообщаться с добровольцами. По его словам, возраст желающих пройти службу по контракту разнообразен. Актер поддержал тех, кто отправится на выполнение служебных задач, и пожелал им успехов.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу в Москве 3 апреля. «Вечерняя Москва» собрала подробную информацию о выплатах, льготах, а также о требованиях военкомата.

В столице также работает виртуальный помощник по вопросам о поступлении на контрактную службу и о мерах поддержки @MskContract_bot в Telegram. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117. Всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.

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