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Закрытие фестиваля «В интересах Национальной безопасности России» пройдет в Общественной палате РФ

Полина Пашкина
Город
Закрытие фестиваля «В интересах Национальной безопасности России» пройдет в Общественной палате РФ
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Москва, Миусская площадь, 7с1 Карта всех событий

В преддверии Дня Победы в Общественной палате Российской Федерации (ОП РФ) 25 апреля пройдет торжественная церемония закрытия фестиваля «В интересах национальной безопасности России». Мероприятие организовано комиссией ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК.

В рамках мероприятия будут подведены итоги совместной деятельности ОП РФ и национальной Ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил (МЕГАПИР) по укреплению национальной безопасности России и патриотическому воспитанию граждан. Кроме того, участники мероприятия обсудят действия по поддержке ветеранов, военнослужащих и членов их семей.

Гостями церемонии закрытия фестиваля «В интересах национальной безопасности России» станут представители общественности, включая молодежь, а также деятели России, которые внесли значимый вклад в плодотворную работу на благо общества и развития патриотического воспитания.

В начале апреля в Общественной палате Российской Федерации состоялись общественные слушания «О повышении роли начальной военной подготовки в военно-патриотическом воспитании молодежи и ее подготовке к военной службе».

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