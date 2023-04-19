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Два автомобиля столкнулись на Рублевском шоссе в Москве. Видео

Степан Жирнов
Происшествия
Два автомобиля столкнулись на Рублевском шоссе в Москве. Видео
Фото: пресс-служба Дептранса Москвы
Москва, Рублёвское шоссе (дублёр) Карта всех событий

На западе Москвы произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 19 апреля.

Авария произошла на Рублевском шоссе в районе дома № 127. Водитель белой легковушки проигнорировал знак «Уступи дорогу» и выехал на перекресток, где в него врезалась черная машина.

Видео: пресс-служба Дептранса Москвы

На месте происшествия работают оперативные службы города. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» сообщил, что движение на участке дороги не затруднено.

Другая авария произошла на улице Дмитрия Ульянова. Машина сбила велосипедиста, который пересекал дорогу по пешеходному переходу. Инцидент попал на видео.

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