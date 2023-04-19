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Полицейские изъяли два пакета с марихуаной у наркоторговцев в подмосковном лесу

Степан Жирнов
Происшествия
Полицейские изъяли два пакета с марихуаной у наркоторговцев в подмосковном лесу
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
Московская область, городской округ Солнечногорск, деревня Бухарово Карта всех событий

В Подмосковье полицейские изъяли у наркоторговцев два пакета марихуаны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области в среду, 19 апреля.

По данным ведомства, злоумышленников сотрудники полиции встретили у лесного массива рядом с деревней Бухарово. Правоохранители заметили в руках у гуляющих подозрительный пакет и решили провести досмотр.

В результате оказалось, что в сумке у мужчин находились два свертка с неизвестным веществом. Позже экспертиза показала, что внутри была марихуана, масса которой превысила 390 граммов.

По данному факту в отношении двух жителей Москвы в возрасте 32 и 33 лет было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Фигурантов заключили под стражу.

Рядом с этой же деревней полицейские задержали еще двух злоумышленников. В момент поимки двое жителей Санкт-Петербурга прятали в тайник пакет с 12 свертками, в которых находился мефедрон.

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