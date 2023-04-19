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Приметы и советы

Власти Севастополя объяснили причину громких звуков в городе

Евгений Жуков
Общество
Власти Севастополя объяснили причину громких звуков в городе
Фото: shutterstock

Учения по отражению нападения на рейд в городской бухте проходят в Севастополе. Об этом в среду, 19 апреля, рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

— Если слышите громкие звуки в центре, то это флот проводит учения по обороне рейда Севастопольской бухты, — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что в самом городе «все спокойно».

Развозжаев уже обращался в прошлом месяце к жителям города по аналогичной причине. Тогда, по его словам, громкие звуки в городе распространялись в связи с проведением на полигоне учебной стрельбы, в том числе из гранатометов.

22 марта Развожаев рассказал, что Черноморский флот отразил атаку морских беспилотников в Севастополе. По его словам, в общей сложности было уничтожено три объекта, пытавшихся проникнуть в бухту. Люди и военные корабли не пострадали.

В Крыму и Севастополе не будут проводиться военные парады Победы и шествия «Бессмертного полка» 9 мая из соображений безопасности. Глава Крыма Сергей Аксенов добавил, что, несмотря на отмену мероприятий, представители органов власти навестят ветеранов и поздравят с Днем Победы.

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