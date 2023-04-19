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Бастрыкин временно отстранил от должности начальника саратовского главка СК

Евгений Жуков
Общество
Бастрыкин временно отстранил от должности начальника саратовского главка СК
Фото: СК РФ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин из-за неудовлетворительной работы на время служебной проверки отстранил от должности руководителя управления ведомства по Саратовской области Анатолия Говорунова после жалоб многодетных семей на ход расследования дела о халатности при выделении участков без инфраструктуры. Об этом в среду, 19 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

С помощью следователей пришли пострадавшие к Бастрыкину и заявили, что их проблема не была решена, а «лица, причастные, по их мнению, к совершению преступления, к ответственности не привлечены».

В отчете ведомства говорится, что Бастрыкин поручил провести в отношении Говорунова служебную проверку с отстранением от исполнения обязанностей на время ее проведения, назначив на данный пост первого заместителя руководителя О. А. Мезрина.

Уточняется, что Бастрыкин поручил Мезрину в кратчайшие сроки предоставить план дальнейшей работы по расследованию дела, создать новую оперативно-следственную группу, включив в ее состав опытных следователей, доложить, какие основные версии отрабатываются, передает ведомство.

Также Александр Бастрыкин дал поручение доложить ему о ходе расследования уголовного дела о гибели ребенка в подмосковной школе. Трагедия произошла в пятницу, 14 апреля, в частной школе в селе Быково Раменского городского округа.

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