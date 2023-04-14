Бастрыкину доложат о расследовании смерти ребенка в подмосковной школе

Фото: СК РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение доложить ему о ходе расследования уголовного дела о гибели ребенка в подмосковной школе. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале СК РФ.

— 12 апреля 2023 года в населенном пункте Быково Раменского городского округа Московской области шестилетний мальчик, находясь в частной школе, почувствовал недомогание и обратился к классному руководителю, а затем потерял сознание, — говорится в сообщении.

Следователи указали, что ребенку сразу же вызвали скорую помощь, однако оказалось уже поздно. Врачи не смогли спасти мальчика, он скончался. В СК Подмосковья возбудили уголовное дело и начали расследование инцидента. Руководитель подмосковного ведомства Виталий Чванов доложит о ходе проверки лично Бастрыкину.

Трагедия произошла в пятницу, 14 апреля, в частной школе в селе Быково Раменского городского округа. Находясь в учебном заведении, ребенок почувствовал себя плохо и обратился к классному руководителю. Через некоторое время шестилетний мальчик потерял сознание. Прибывшие врачи констатировали смерть школьника.

Другой ребенок скончался в подмосковной Дубне. Мать оставила детей без присмотра, и один из них наполнил ванну горячей водой. Во время купания трехлетняя девочка скончалась.