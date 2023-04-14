Шестилетний ребенок скончался в школе в Подмосковье

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Московская область, Раменский городской округ, село Быково Карта всех событий

В подмосковной школе во время урока умер шестилетний ребенок. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в пятницу, 14 апреля.

По ее словам, трагедия произошла в частной школе в селе Быково Раменского городского округа. Находясь в учебном заведении, ребенок почувствовал себя плохо и обратился к классному руководителю. Через некоторое время шестилетний мальчик потерял сознание. Прибывшие врачи констатировали смерть школьника.

— По данному факту проводится доследственная проверка. Сотрудники СК прибыли в школу и выясняют обстоятельства и причины произошедшего. В результате мероприятий будет принято процессуальное решение, — резюмировала Врадий.

Другой ребенок скончался в подмосковной Дубне. Мать оставила детей без присмотра, и один из них наполнил ванну горячей водой. Во время купания трехлетняя девочка скончалась.