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Один человек погиб при пожаре в квартире на западе Москвы

Юлия Курганова
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в квартире на западе Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
улице 26-ти Бакинских комиссаров, 12, 3 Карта всех событий

Пожар произошел в квартире на западе столицы, погиб один человек. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 20 апреля, сообщил источник в экстренных службах города.

Возгорание случилось на улице 26-ти Бакинских комиссаров, 12, корпус 3. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар.

19 апреля пожар произошел в квартире на четвертом этаже жилого дома на Рязанском проспекте. Жителей подъезда эвакуировали. Кроме самой квартиры также горели балконы четвертого и пятого этажей с другой стороны здания.

Другой пожар произошел в кафе на Бережковской набережной 17 апреля. По данным МЧС, площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Из-за воздействия огня частично обрушилась кровля здания. В 12:27 пожар был локализован, а в 12:53 — ликвидирован.

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