В НАСА опровергли сообщения о падении спутника над Киевом

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В НАСА опровергли сообщения украинских СМИ о падении американского спутника в небе над Киевом, так как он все еще находится на орбите.

— Мы отслеживаем спутник НАСА под названием RHESSI, который в настоящее время остается на орбите, — цитирует представителя агентства РИА Новости.

По его словам, отслеживание спутника ведется совместно с Минобороны США, и в атмосферу Земли объект войдет в 20:50 по восточному времени 19 апреля (03:50 по московскому времени 20 апреля) с возможным отклонением на час в большую или меньшую сторону.

Вечером в среду, 19 апреля, киевляне и жители Киевской области сообщали о яркой вспышке в небе, которую видели накануне объявления воздушной тревоги. Сирены стали звучать в регионе в 22:08 по московскому времени.

Позже городские власти сообщили, что вспышка в небе над Киевом была результатом падения на Землю космического спутника НАСА.