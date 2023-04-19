Киевские власти объяснили вспышку над городом упавшим спутником НАСА

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Городские власти сообщили, что вспышка в небе над Киевом была результатом падения на Землю космического спутника НАСА.

В среду вечером, 19 апреля, несколько украинских изданий со ссылкой на очевидцев сообщили о взрывах в небе над украинской столицей и областью. Они прогремели до объявления в регионе воздушной тревоги, сообщает РИА Новости.

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19 апреля очередной взрыв прогремел в пригороде города Днепропетровска. Вечером в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу, местная пресса сообщала о серии взрывов в областном центре.

По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Об 13 апреля свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.