Киевские власти объяснили вспышку над городом упавшим спутником НАСА
Городские власти сообщили, что вспышка в небе над Киевом была результатом падения на Землю космического спутника НАСА.
В среду вечером, 19 апреля, несколько украинских изданий со ссылкой на очевидцев сообщили о взрывах в небе над украинской столицей и областью. Они прогремели до объявления в регионе воздушной тревоги, сообщает РИА Новости.
19 апреля очередной взрыв прогремел в пригороде города Днепропетровска. Вечером в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу, местная пресса сообщала о серии взрывов в областном центре.
По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Об 13 апреля свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.