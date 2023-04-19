Очередной взрыв прогремел в пригороде украинского Днепропетровска

Фото: Минобороны РФ

Очередной взрыв прогремел в пригороде города Днепропетровска. Об этом в среду, 19 апреля, сообщило украинское издание «Зеркало Недели».

Вечером в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу, местная пресса сообщала о серии взрывов в областном центре.

— Днепр, наши корреспонденты сообщают об очередном громком взрыве в пригороде, — сказано в сообщении в Telegram-канале издания, передает РИА Новости.

14 апреля глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ночью в подконтрольном Украине Запорожье прогремело около 2–3 взрывов. Один из взрывов, по его словам, произошел в Шевченковском районе, а другой — в Заводском.

По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Об 13 апреля свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.