Воздушную тревогу объявили по всей Украине

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По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом в четверг, 13 апреля, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Сигналы тревоги прозвучали во всех районах страны почти одновременно в 11:28, передает РИА Новости.

В ночь на 4 апреля взрывы прогремели в Одессе. После них возник пожар. В каком именно районе Одессы наблюдалось возгорание, не сообщалось.

18 марта глава областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в результате взрывов в Новомосковске Днепропетровской области были повреждены объекты критической инфраструктуры.

О взрывах в городе в этот же день сообщил мэр Новомосковска Сергей Резник. Позже депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что после взрыва в городе начался пожар.

Удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября прошлого года после взрыва на Крымском мосту. В этот же день президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами российского Совета безопасности.