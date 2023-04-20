Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Не знаем, что делать»: в США забили тревогу из-за противостояния с РФ и КНР

Юлия Курганова
В мире
«Не знаем, что делать»: в США забили тревогу из-за противостояния с РФ и КНР
Фото: shutterstock

Решение Соединенных Штатов противостоять РФ и КНР осложняется наличием ядерного оружия у этих стран. Об этом написали журналисты издания New York Times.

— Мы не знаем, что делать, — заявил обозревателям экс-сотрудник Пентагона Генри Сокольский.

По мнению журналистов, Китай «намерен расширить свой ядерный потенциал», изменив тем самым баланс сил в мире.

— На Капитолийском холме идет дискуссия о том, требует ли грядущее расширение арсенала КНР совершенно нового подхода. Некоторые республиканцы заявили об увеличении ядерного потенциала после истечения срока действия ДСНВ до такого уровня, чтобы суметь противостоять российско-китайским силам, — сказано в публикации.

Журналисты отметили, что не все в Америке разделяют такое предложение, многие считают это «чрезмерной реакцией».

— Думать о том, что мы будем вести две ядерные войны одновременно — это безумие, — высказался профессор Гарварда Мэтью Банн.

Лидеры западных стран готовятся к тому, что РФ использует все имеющиеся варианты реагирования на вероятное контрнаступление ВСУ. Об 18 апреля со ссылкой на источник среди официальных лиц Британии сообщило издание The Guardian.

СМИ Россия США Китай Ядерное оружие
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ренат Каримов
Ренат Каримов

Помогут театры и музеи: рост преступности со стороны мигрантов — это миф?

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Мигранты перенимают местные привычки

Алексей Зубец
Алексей Зубец

Зачем хорошие зарплаты отдавать иностранцам

Руслан Гакуев
Руслан Гакуев

Памятник жертвам нацистов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Найти мотивацию без формализма: нужно ли возрождать традицию наставничества

Александр Лосото
Александр Лосото

Счастье материнства дороже денег

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Стоит ли ужесточить наказание за государственную измену

Все мнения
О проекте