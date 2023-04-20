«Не знаем, что делать»: в США забили тревогу из-за противостояния с РФ и КНР

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Решение Соединенных Штатов противостоять РФ и КНР осложняется наличием ядерного оружия у этих стран. Об этом написали журналисты издания New York Times.

— Мы не знаем, что делать, — заявил обозревателям экс-сотрудник Пентагона Генри Сокольский.

По мнению журналистов, Китай «намерен расширить свой ядерный потенциал», изменив тем самым баланс сил в мире.

— На Капитолийском холме идет дискуссия о том, требует ли грядущее расширение арсенала КНР совершенно нового подхода. Некоторые республиканцы заявили об увеличении ядерного потенциала после истечения срока действия ДСНВ до такого уровня, чтобы суметь противостоять российско-китайским силам, — сказано в публикации.

Журналисты отметили, что не все в Америке разделяют такое предложение, многие считают это «чрезмерной реакцией».

— Думать о том, что мы будем вести две ядерные войны одновременно — это безумие, — высказался профессор Гарварда Мэтью Банн.

Лидеры западных стран готовятся к тому, что РФ использует все имеющиеся варианты реагирования на вероятное контрнаступление ВСУ. Об 18 апреля со ссылкой на источник среди официальных лиц Британии сообщило издание The Guardian.