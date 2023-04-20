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Приметы и советы

Врач Поздняков рассказал, кому грозит переболеть корью

Юлия Курганова
Общество
Врач Поздняков рассказал, кому грозит переболеть корью
Фото: Pixabay

Большая часть россиян имеет иммунитет к кори, поэтому ни о какой эпидемии речи не идет, но те, кто никогда не делал прививку от нее, переболеют. Об этом сообщил кандидат медицинских наук Андрей Поздняков.

За последние недели в стране выявили несколько случаев кори в различных регионах.

— Ход интенсивности эпидпроцесса характеризуется уровнем заболеваемости любой болезни, значительно превышающем этот уровень в другие аналогичные периоды на определенной территории. В 2021 году в РФ кори было ноль, в 2022 — ноль, а в 2023-м кори стало, условно, 100. И технически это эпидемия. Однако это всего лишь локальная вспышка, и новой волной, как грипп или ковид, она не станет, — объяснил врач.

Но, по его словам, «корь будет тлеть до той поры, пока всем, у кого нет антител, не поставят вакцины».

Поздняков сообщил, что если человек был вакцинирован в детстве или уровень антител упал, то клетки памяти остаются, поэтому после свежей вакцинации уровень антител поднимется быстро — после 3-4 недель будет нормальный защитный титр.

— Если человек никогда не прививался от кори, то на выработку антител может уйти до двух месяцев, — заключил медик в беседе с РИА Новости.

19 апреля случай заболевания корью выявлен в Московском политехе. Отмечается, что ситуация под контролем, заболевший находится в больнице.

Эпидемии Врачи корь Вакцинация Россия
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