Начинается капремонт дома архитектора Евгения Стамо в Хамовниках

Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы

Москва, улица Плющиха, 42 Карта всех событий

Начинаются работы по капремонту дома 1973 года постройки на улице Плющихе. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта (ФКР) Москвы.

— Дом № 42 на улице Плющихе — шедевр архитектуры советского времени. Вернуть первозданную красоту этому объекту очень важно, так как его портрет является отражением целой эпохи нашей страны, — заявил замгендиректора ФКР Владимир Кожиченков.

По его словам, особое внимание специалистов будет уделено обновлению фасада дома. Для удобства работы по ремонту разделят на несколько этапов.

На первой стадии специалисты промоют загрязненные наружные стены. Поврежденную в процессе многолетней эксплуатации кирпичную кладку восстановят, так же как и швы, которые имеют свойство выветриваться.

По окончании комплекса подготовительных мероприятий дом со всех сторон подвергнут гидрофобизации. На финальном этапе мастера приведут в порядок лоджии и входные группы. В цокольной части предусмотрена замена облицовочного слоя из керамогранитной плитки.

Также в Рязанском районе начнется капитальный ремонт дома 1958 года постройки. Наибольший интерес при проведении капремонта этого дома представляют работы с фасадом. Его обновление начнется с расчистки и ремонта штукатурного слоя.

Специалисты обновят фасад и крышу дома 1970 года постройки в районе Северное Тушино. Работы проведут в рамках городской программы капитального ремонта жилого фонда, особое внимание будет уделено фасаду здания.