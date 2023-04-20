Yonhap: Южная Корея не поставляет оружие Украине ради стабильных отношений с Россией

Фото: Pixabay

Южная Корея не предоставляет украинской армии оружие, чтобы сохранить стабильные отношения с Россией. Об этом в четверг, 20 апреля, пишет агентство Yonhap со ссылкой на источник в офисе президента КНДР.

— В законодательстве Южной Кореи нет такого закона, который запрещал бы предоставлять оружие другой воюющей стране. В предписаниях МИД также нет пункта, не позволяющего оказывать военную помощь оказавшейся в трудном положении третьей стране, — отметил он.

Южная Корея не поставляет оружие и технику Украине, так как активно поддерживает международное сообщество, чтобы защитить свободы украинских граждан. В этом помогут, по мнению чиновника, только стабильные отношения с Россией, передает Yonhap.

На днях президент КНДР Юн Сок Ель заявил, что страна готова начать поставки вооружения на Украину в случае, если возникнет серьезная угроза мирному населению этой страны. Глава государства отметил, что в ситуации, с которой не сможет смириться международное сообщество, сложно будет настаивать на оказании только гуманитарной или финансовой помощи.

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поставки оружия ВСУ негативно скажутся на отношениях РФ и Южной Кореи.