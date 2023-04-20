Захарова: Поставки оружия ВСУ негативно скажутся на отношениях РФ и Южной Кореи
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Поставки оружия Украине, откуда бы они не поступали, включая Южную Корею, рассматриваются как враждебный акт против РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее заявление размещено в четверг, 20 апреля, на сайте ведомства.
Таким образом она ответила на просьбу журналистов прокомментировать высказывания президента Южной Корея Юн Сок Ёля, который допустил возможность военной помощи украинским властям.
— Россия ведет оборонительные военные действия против коллективного Запада, избравшего орудием своей гибридной прокси-войны против нас марионеточный режим на Украине. В этой ситуации любые поставки вооружений Киеву мы рассматриваем как враждебный антироссийский акт, — высказалась дипломат.
Захарова считает, что такие шаги негативно скажутся на двусторонних отношениях стран.
19 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле сожалеют о недружественной позиции Южной Кореи по Украине, поставки вооружений Киеву будут означать вовлеченность в конфликт.