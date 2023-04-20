Захарова: Поставки оружия ВСУ негативно скажутся на отношениях РФ и Южной Кореи

Фото: МИД РФ

Поставки оружия Украине, откуда бы они не поступали, включая Южную Корею, рассматриваются как враждебный акт против РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее заявление размещено в четверг, 20 апреля, на сайте ведомства.

Таким образом она ответила на просьбу журналистов прокомментировать высказывания президента Южной Корея Юн Сок Ёля, который допустил возможность военной помощи украинским властям.

— Россия ведет оборонительные военные действия против коллективного Запада, избравшего орудием своей гибридной прокси-войны против нас марионеточный режим на Украине. В этой ситуации любые поставки вооружений Киеву мы рассматриваем как враждебный антироссийский акт, — высказалась дипломат.

Захарова считает, что такие шаги негативно скажутся на двусторонних отношениях стран.

19 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле сожалеют о недружественной позиции Южной Кореи по Украине, поставки вооружений Киеву будут означать вовлеченность в конфликт.