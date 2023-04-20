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Приметы и советы

Польша предложила ЕС расширить запрет на ввоз с Украины продуктов питания

Лейла Алиева
В мире
Польша предложила ЕС расширить запрет на ввоз с Украины продуктов питания
Фото: shutterstock

Польша предложила Евросоюзу (ЕС) запретить ввоз с Украины не только зерна, но и ряда других продуктов питания, в том числе яиц, сахара и меда. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщает польское радио RMF FM со ссылкой на источники в Брюсселе.

— Польша хочет включить в этот список также мягкие фрукты, яйца, птицу, сахар и мед, — говорится в сообщении.

При этом каждая страна ЕС имеет свои пожелания насчет списка запрещенных продуктов. Например, Болгария предлагает внести в него муку и масло, а Венгрия — птицу. На следующей неделе планируется встреча министров сельского хозяйства стран Евросоюза. Если им не удастся достичь общего соглашения, то необходимо будет провести переговоры на более высоком политическом уровне.

Варшава запретила импорт сельскохозяйственной продукции с Украины до 30 июня. Речь идет о запрете на ввоз зерна, сахара, сухих кормов, семян, хмеля, льна, конопли, фруктов, овощей, говядины и телятины. До 30 июня Венгрия также запретила импорт зерна, масличных культур и нескольких других сельхозпродуктов с Украины.

Вслед за этими странами запрет на ввоз зерна и ряда других продуктов с Украины ввела Словакия.

Украина Евросоюз (ЕС) Польша
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