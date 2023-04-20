Биолог Глазков рассказал, что делать при укусе гадюки

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Кандидат биологических наук Павел Глазков рассказал, как правильно действовать при контакте с гадюкой.

Эксперт пояснил, что с гадюками чаще всего сталкиваются грибники в лесу. С собой им стоит брать палку — она пригодится, чтобы подвигать ей по траве. В этом случае гадюка услышит шелест и либо уползет, либо успеет свернуться в кольцо и громко зашипеть.

Если змея укусила, необходимо срочно отсосать яд. Сделать это нужно в первые 40 секунд после укуса. После этого времени яд уходит в организм.

При укусе змеи может помочь простая вода или другие безалкогольные напитки. Их нужно пить в большом количестве. Яд гадюки не смертелен для взрослого человека, но может вызвать аллергическую реакцию и отек Квинке, передает издание «Невские новости».

В апреле начинается сезон активности гадюк во многих регионах России, поэтому лесничие рекомендуют быть особо осторожными при прогулках в лесу, передает ФАН.

О том, какие виды змей сейчас активны в Москве и Подмосковье, а также как вести себя при встрече с пресмыкающимся, «Вечерней Москве» рассказал руководитель департамента производственного контроля «Служба санитарной оценки объектов» Алексей Меньшиков.