Оборот платежей в магазинах мужской и женской одежды вырос в России в три раза

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В первом квартале этого года оборот платежей в магазинах мужской и женской одежды вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Покупок также стало втрое больше, а средний чек увеличился на 10 процентов и составил 12 218 рублей. Об этом сообщают аналитики ЮKassa.

Отмечается, что рост обусловлен развитием локальных брендов и покупкой обуви и одежды через платформы ресейла.

— В марте интернет-магазинов, продающих мужскую и женскую одежду через ЮKassa, стало в 15 раз больше, чем было в марте 2022 года. Оборот платежей вырос в четыре раза, число покупок — в 3,5 раза, а плательщиков стало втрое больше, — сказал коммерческий директор ЮMoney Дмитрий Кармишин.

Он отметил, что шопинг в магазинах российских брендов удобен тем, что есть самовывоз заказа и быстрая доставка. Эксперты добавляют, что после ухода люксовых брендов из страны на рынке появилось больше других фирм, которым мешала конкуренция.

Ушедшие из России зарубежные потребительские бренды могли потерять в общей сложности около двух миллиардов долларов. Некоторые компании решили продать свой бизнес, а другие позднее уходить передумали. Какие бренды вернулись в Россию за последние месяцы, как им это удалось и изменился ли ассортимент — в материале «Вечерней Москвы».