Врач Осипов рассказал, какие глазные заболевания может вызвать новый штамм «арктур»

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Главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов прокомментировал новости о возможном всплеске заболеваемости COVID-19 в мае из-за нового подвида коронавируса «арктур».

По словам эксперта, этот штамм не будет вызывать тяжелых симптомов и осложнений. При этом чаще будут возникать различные глазные заболевания: конъюнктивит, склерит, покраснение, отечность век, передает «Радио 1».

Осипов добавил, что в Подмосковье пока всплеска заболеваемости не наблюдается. Там продолжается небольшое снижение количества инфицированных. Специалист призвал вовремя проходить ревакцинацию и соблюдать правила личной гигиены.

20 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что всплеск нового варианта коронавирусной инфекции «арктур» ожидается в России в конце мая, передает издание argumenti.ru.

В начале апреля в стране выявили первые случаи заражения новым подвариантом коронавируса «арктур». Чем опасен новый штамм вируса, «Вечерней Москве» рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.