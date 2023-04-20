Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Врач Осипов рассказал, какие глазные заболевания может вызвать новый штамм «арктур»

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врач Осипов рассказал, какие глазные заболевания может вызвать новый штамм «арктур»
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов прокомментировал новости о возможном всплеске заболеваемости COVID-19 в мае из-за нового подвида коронавируса «арктур».

По словам эксперта, этот штамм не будет вызывать тяжелых симптомов и осложнений. При этом чаще будут возникать различные глазные заболевания: конъюнктивит, склерит, покраснение, отечность век, передает «Радио 1».

Осипов добавил, что в Подмосковье пока всплеска заболеваемости не наблюдается. Там продолжается небольшое снижение количества инфицированных. Специалист призвал вовремя проходить ревакцинацию и соблюдать правила личной гигиены.

20 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что всплеск нового варианта коронавирусной инфекции «арктур» ожидается в России в конце мая, передает издание argumenti.ru.

В начале апреля в стране выявили первые случаи заражения новым подвариантом коронавируса «арктур». Чем опасен новый штамм вируса, «Вечерней Москве» рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

глаза Коронавирус Вирусы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Монархия та, да не та: как пройдет коронация Карл III

Максим Горохов
Максим Горохов

Движение доноров набирает обороты

Ренат Каримов
Ренат Каримов

Помогут театры и музеи: рост преступности со стороны мигрантов — это миф?

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Мигранты перенимают местные привычки

Алексей Зубец
Алексей Зубец

Зачем хорошие зарплаты отдавать иностранцам

Руслан Гакуев
Руслан Гакуев

Памятник жертвам нацистов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Найти мотивацию без формализма: нужно ли возрождать традицию наставничества

Все мнения
О проекте