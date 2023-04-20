Путешествуем ВМесте
«Путешествуем ВМесте»: из Москвы в Карелию на машине — старинные замки, парк «Рускеала» и гастрономические изыски «Путешествуем ВМесте». Жемчужина Черного моря Сочи. Часть 2: Воронцовские пещеры, дендрарий и океанариум Что посмотреть и куда сходить в Сочи «Путешествуем ВМесте»: Тольятти — «Лабиринт желаний», Жигулевское море и замок Гарибальди «Путешествуем ВМесте»: сердце России — Самара
Приметы и советы
Народный календарь. Почему запрещено петь и танцевать 23 апреля Народный календарь. Как набраться здоровья 22 апреля Народный календарь. Что нужно делать 21 апреля, если квакают лягушки Народный календарь. Как уберечь себя от русалок 20 апреля Народный календарь. Чем стоит полакомиться на Евтихия Тихого, 19 апреля
Движение по Кольцевой линии московского метро восстановили
Восстановлено движение по Кольцевой линии московского метро. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 20 апреля.
— Движение на Кольцевой линии осуществляется в соответствии с графиком, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Интервалы следования поездов по ветке были увеличены в связи с необходимостью проверить инфраструктуру тоннелей.
Похожий инцидент произошел в метро 9 апреля. Тогда для проверки составов временно остановили движение по Арбатско-Покровской линии.
Эксклюзивы
Мы всегда выходили победителями: Дмитрий Колдун — о сцене, Евровидении и музыке «Изменится в лучшую сторону»: москвичам рассказали о погоде на выходные «Это самое удивительное»: что могло взорваться над Киевом в ночь на 20 апреля Названы новые артисты, собравшие миллион слушателей за полгода существования плейлиста «Искра» «Чихальщики и сопельщики»: как отличить аллергию от ОРВИ
Приметы и советы
Народный календарь. Почему запрещено петь и танцевать 23 апреля Народный календарь. Как набраться здоровья 22 апреля Народный календарь. Что нужно делать 21 апреля, если квакают лягушки Народный календарь. Как уберечь себя от русалок 20 апреля Народный календарь. Чем стоит полакомиться на Евтихия Тихого, 19 апреля
Проще, чем кажется