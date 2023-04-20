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Движение по Кольцевой линии московского метро восстановили

Степан Жирнов
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Движение по Кольцевой линии московского метро восстановили
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Восстановлено движение по Кольцевой линии московского метро. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 20 апреля.

— Движение на Кольцевой линии осуществляется в соответствии с графиком, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Интервалы следования поездов по ветке были увеличены в связи с необходимостью проверить инфраструктуру тоннелей.

Похожий инцидент произошел в метро 9 апреля. Тогда для проверки составов временно остановили движение по Арбатско-Покровской линии.

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