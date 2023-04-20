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Евросоюз введет безвизовый режим с Косовом с 1 января 2024 года, несмотря на непризнание края пятью странами сообщества. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.

— Безвизовый режим с Косовом вступит в силу 1 января 2024 года, — передает ее слова ТАСС.

4 января президент Сербии Александр Вучич назвал девять стран, которые в последнее время отозвали признание самопровозглашенной республики Косово. По его словам, в настоящее время Косово не признают 106 государств.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему США и Евросоюз поддерживают Косово. По его мнению, Косово фактически отделилось от Сербии, причем это произошло довольно жестким образом.

Для Америки и Евросоюза выгодно заставить Сербию полностью отказаться от претензий на Косово, чтобы взять ее под свой контроль и искоренить в стране пророссийские настроения.

Заместитель помощника генерального секретаря Североатлантического альянса Хавьер Коломина заявил, что НАТО поддерживает «франко-германский» план Евросоюза по урегулированию в Косове и Метохии.