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Проезжую часть на Первомайской улице освободили после ДТП

Степан Жирнов
Происшествия
Проезжую часть на Первомайской улице освободили после ДТП
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Москва, Первомайская улица Карта всех событий

На Первомайской улице восстановлено движение после ДТП, в котором автомобиль сбил двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 20 апреля.

Службы города освободили проезжую часть, а также восстановили движение трамваев, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Авария, о которой идет речь, произошла на Первомайской улице в районе дома № 42. Автомобиль сбил двух прохожих, пересекавших проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Инцидент попал на видео.

ДТП произошло на трамвайных путях, в связи с чем интервалы следования маршрутов № 11 и 12 были временно увеличены.

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