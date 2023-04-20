Проезжую часть на Первомайской улице освободили после ДТП

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москва, Первомайская улица Карта всех событий

На Первомайской улице восстановлено движение после ДТП, в котором автомобиль сбил двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 20 апреля.

Службы города освободили проезжую часть, а также восстановили движение трамваев, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Авария, о которой идет речь, произошла на Первомайской улице в районе дома № 42. Автомобиль сбил двух прохожих, пересекавших проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Инцидент попал на видео.

ДТП произошло на трамвайных путях, в связи с чем интервалы следования маршрутов № 11 и 12 были временно увеличены.