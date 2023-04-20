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Международный союз современного пятиборья поддержал возвращение россиян на соревнования

Евгений Жуков
Спорт
Международный союз современного пятиборья поддержал возвращение россиян на соревнования
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Международный союз современного пятиборья (UIPM) поддержал позицию Международного олимпийского комитета (МОК), рекомендовавшего допускать российских спортсменов на соревнования в нейтральном статусе. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщили в пресс-службе организации.

В заявлении говорится, что союз поддерживает идею возвращения «независимых нейтральных» атлетов из России и Белоруссии. Подобная инициатива продвигается для того, чтобы спортсмены всех национальностей могли вместе принимать участие в соревнованиях «в соответствии с Олимпийской хартией и особенно с принципом недискриминации».

Представители UIPM также добавили, что спорт должен быть «политически нейтральным» и обязан «служить средством мира и символом солидарности между спортсменами», передает официальный сайт организации.

Глава МОК Томас Бах в конце марта опубликовал перечень условий, по которым российским и белорусским спортсменам можно будет принимать участие в международных соревнованиях. Например, один из пунктов гласит, что граждане смогут состязаться только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.

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