«Печерского маньяка» из Нижнего Новгорода арестовали за домогательство к ребенку

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Ранее судимый за педофилию мужчина, задержанный в Нижнем Новгороде за сексуальное домогательство к ребенку, был заключен под стражу. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета РФ по региону.

По версии следствия, днем 18 апреля подозреваемый проследовал за девочкой в подъезд дома по Московскому шоссе, где совершил действия сексуального характера. Однако матери девочки удалось спасти ребенка.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». В ночь на 19 апреля 49-летний мужчина был задержан правоохранителями.

Судом удовлетворено ходатайство следователя СК об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, говорится на официальном сайте ведомства.

По информации РИА Новости, речь идет о «Печерском маньяке» — мужчине, который был неоднократно судим за изнасилования детей в подъездах и лифтах в нижегородском микрорайоне Верхние Печеры. Последний раз он был осужден в 2005 году на 18 лет колонии.

В Свердловской области сотрудники правоохранительных органов задержали серийного педофила. Мужчина работал учителем музыки в поселке Кузино.