Московский политех перевел на дистанционное обучение 11 групп из-за выявленного случая кори

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Руководство Московского политеха приняло решение перевести на дистанционное обучение 11 групп из-за выявленного случая заболевания корью среди студентов. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Так, на удаленное обучение перевели группы, студенты которых могли контактировать с заболевшим. Это сделано с целью предотвращения распространения инфекции, подчеркнули в учебном заведении.

— В корпусах Московского политеха открыты прививочные пункты. Также организованы дезинфекция и работа бактерицидных облучателей, ежедневно проводится медицинское наблюдение всех контактных лиц, — сообщили в пресс-службе вуза агентству городских новостей «Москва».

19 апреля случай заражения корью выявили в Московском политехе. Отмечается, что ситуация находится под контролем, заболевший — в больнице.

20 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что случаи заболевания корью выявили в 44 регионах России.

Чем опасна корь и какие у этой болезни основные симптомы, «Вечерней Москве» рассказала главный аллерголог-иммунолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиники Фомина» Ксения Рябова.