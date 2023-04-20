Пожар в коллекторе с электрокабелем в Новой Москве потушили

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Москва, Троицк, Октябрьский проспект, 18 Карта всех событий

Огнеборцы ликвидировали возгорание в коллекторе с электрокабелем в городе Троицк. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС России по городу в четверг, 20 апреля.

По данным ведомства, пожарные потушили огонь в 18:12. В результате инцидента никто не пострадал.

Пожар, о котором идет речь, произошел рядом с домом № 18 по Октябрьскому проспекту в Троицке. Горел коллектор с электрическим кабелем. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Энергоснабжение ближайших домов не было нарушено.

Другой пожар произошел на территории завода «Квант» в Зеленограде. Загорелся второй и третий этажи производственно-складского здания. В результате инцидента никто не пострадал. Пожарные локализовали пламя на площади 200 квадратных метров, через пять минут возгорание было ликвидировано.