Henkel продаст свой бизнес в России консорциуму местных инвесторов

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Компания Henkel подписала договор о продаже своего российского бизнеса консорциуму местных инвесторов. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщили в пресс-службе компании.

— Henkel подписал соглашение о продаже своего бизнеса в России консорциуму местных финансовых инвесторов, — говорится в сообщении.

Сумма сделки составила 54 миллиарда рублей. В консорциум вошли компании Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services. Подчеркивается, что покупатели не находятся под санкциями США и Евросоюза, отмечается на сайте компании.

В апреле 2022 года Henkel объявила о прекращении бизнес-деятельности в России на фоне спецоперации на Украине. При этом в компании отметили, что 2500 сотрудников Henkel в РФ временно продолжат работу на предприятии.

Позднее российское подразделение бренда Henkel, которое с начала 2023 года ведет деятельность в стране как самостоятельная компания под названием Lab Industries, приступила к русификации своих продуктов. Так, кондиционер для белья Vernel получил наименование «Вернель», туалетные блоки Bref — «Бреф», а порошок для стирки Persil — «Персил».