Итоговая лекция для подготовки к «Диктанту Победы» пройдет в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

В Музее Победы 21 апреля пройдет лекция «1943-й — год коренного перелома в Великой Отечественной». Это заключительная встреча «Открытого лектория» в рамках подготовки к Международной акции «Диктант Победы». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

— Слушатели узнают об операции «Искра» и прорыве блокады Ленинграда, об операции «Кольцо» по разгрому противника под Сталинградом, о событиях в ходе наступательного этапа битвы за Кавказ, Курской битвы, битвы за Днепр и других боев, которые завершились освобождением Красной армией двух третей временно оккупированной фашистами советской территории, — говорится в сообщении.

Сам «Диктант Победы» пройдет 27 апреля в России и за рубежом.

25 апреля в Музее Победы откроется выставка «Награды Победы». Посетители увидят свыше 100 наград стран — участниц Второй мировой войны: СССР, США, Великобритании, Франции, Китая, Монголии и многих других. Выставка будет проходить до 12 июня.

Ежегодная всероссийская акция «Тотальный диктант» состоялась 8 апреля. Одной из площадок стала редакция газеты «Вечерняя Москва». Сотрудники и гости «ВМ» проверили свои знания. Текст был посвящен выдающемуся ученому, путешественнику, писателю, исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву.