Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Владимир Путин принял отставку Александра Усса

Евгений Белоусов
Политика
Владимир Путин принял отставку Александра Усса
Фото: Пресс-служба Совфеда

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Красноярского края Александра Усса. Об этом стало известно в четверг, 20 апреля.

Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Михаил Котюков.

Новость дополняется

Красноярский край Владимир Путин Губернаторы Отставки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Монархия та, да не та: как пройдет коронация Карл III

Максим Горохов
Максим Горохов

Движение доноров набирает обороты

Ренат Каримов
Ренат Каримов

Помогут театры и музеи: рост преступности со стороны мигрантов — это миф?

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Мигранты перенимают местные привычки

Алексей Зубец
Алексей Зубец

Зачем хорошие зарплаты отдавать иностранцам

Руслан Гакуев
Руслан Гакуев

Памятник жертвам нацистов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Найти мотивацию без формализма: нужно ли возрождать традицию наставничества

Все мнения
О проекте