Путешествуем ВМесте
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Владимир Путин принял отставку Александра Усса
Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Красноярского края Александра Усса. Об этом стало известно в четверг, 20 апреля.
Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Михаил Котюков.
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Приметы и советы
Народный календарь. Почему запрещено петь и танцевать 23 апреля Народный календарь. Как набраться здоровья 22 апреля Народный календарь. Что нужно делать 21 апреля, если квакают лягушки Народный календарь. Как уберечь себя от русалок 20 апреля Народный календарь. Чем стоит полакомиться на Евтихия Тихого, 19 апреля
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