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Движение транспорта на Коровинском шоссе восстановили после ДТП

Евгений Жуков
Происшествия
Движение транспорта на Коровинском шоссе восстановили после ДТП
Фото: Вечерняя Москва
Москва, Пяловская улица Карта всех событий

На Коровинском шоссе восстановлено движение после ДТП с участием грузового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 20 апреля.

— Движение восстановлено, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Авария, о которой идет речь, произошла на Коровинском шоссе в районе дома № 1а. Из-за резкого поворота перевернулся грузовик. Момент ДТП попал в объектив видеокамеры.

Другое ДТП произошло на Никольской улице в районе дома № 12. Автомобиль столкнулся с мотоциклом. Из-за этого было затруднено движение по трем полосам в сторону Старой площади. Позже движение на участке восстановили.

Транспорт Район Западное Дегунино ДТП
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