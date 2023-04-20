Движение транспорта на Коровинском шоссе восстановили после ДТП

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Москва, Пяловская улица Карта всех событий

На Коровинском шоссе восстановлено движение после ДТП с участием грузового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 20 апреля.

— Движение восстановлено, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Авария, о которой идет речь, произошла на Коровинском шоссе в районе дома № 1а. Из-за резкого поворота перевернулся грузовик. Момент ДТП попал в объектив видеокамеры.

Другое ДТП произошло на Никольской улице в районе дома № 12. Автомобиль столкнулся с мотоциклом. Из-за этого было затруднено движение по трем полосам в сторону Старой площади. Позже движение на участке восстановили.